Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Turundajad tutvustavad e-sigaretti kui vahendit, mis aitab suitsetamist lõpetada, aga vahetades tavasigareti e-sigareti vastu, muutub vaid tehnika. Uued tooted mitte ei vabasta nikotiinisõltuvusest, vaid jätkavad seda ja toovad kasutajaid juurdegi. Toodetele lisatakse maitseid, mille eesmärk on muuta need kliendile meeldivamaks, kuid lisamaitsed põhjustavad täiendavaid terviseriske.

Veipijatel esineb mitmeid tervisehäireid, mis sarnanevad tavasuitsetajate omadele. Lisaks on neil leitud uus haigus EVALI (vaping product use associated lung injury ehk e-veipimise kopsukahjustus), mis põhjustab ägedat kopsukahjustust ja surma ning kus kops meenutab popkorni. Seepärast tasuks loobuda mitte ainult suitsetamisest, vaid kõigist nikotiinitoodetest.