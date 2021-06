Eestis on uute suitsetamistoodete mõju vähe uuritud. Statistika näitab, et tavasigarettide tarbimine heaoluriikides, sealhulgas Eestis, üldiselt väheneb ja arengumaades kasvab. Olgugi et nende kasutamine on palju muutunud, on traditsioonilised sigaretid endiselt maailma populaarseim tubakatoode: nende turumaht ületas 2018. aastal 63 korda e-sigarettide ja ligi 220 korda kuumutatavate tubakatoodete mahtu, kuigi uute toodete osakaal aja jooksul ilmselt kasvab.