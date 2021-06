Imperial College Londoni emeriitprofessor ning London School of Hygiene & Tropical Medicine’i auprofessor Gerry Stimson oli üks esimesi teadlasi, kes hakkas 1980. aastatel tegelema uimastite ja HIV/AIDSi kahjudega. Ta on nõustanud Suurbritannia ja teiste riikide valitsusi, Maailma Terviseorganisatsiooni ning Maailmapanka. Stimson selgitas e-sigarettide näitel tervisekahjude vähendamise ideoloogiat, mida kasutavad britid.

Teame, et tubaka suitsetamine on surmav. See tapab pooled kõigist pikaajalistest kasutajatest ja on suurim mittenakkavate haiguste põhjustaja. Paljud aga ei suuda suitsetamisest loobuda ja katsed seda teha luhtuvad, kuna neile meeldib nikotiin või nad tunnevad, et ei saa ilma selleta hakkama.