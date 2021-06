Eesti ühiskonna väärtused on loodushoid, inimsus ja isikuvabadus, mitte palvetamine või usurituaali tunnistamine, kirjutab teoloog Leho Lamus.

Avalik arutelu usuõpetuse vajaduse üle koolis päädis kümmekond aastat tagasi tõdemusega, et riigi ülalpeetavas koolis on olulisematki õpetada. Tänapäeval tutvustatakse koolis usuõpetuse asemel modernse ühiskonna, majanduse, teabetöötluse ja täppisteaduse aluseid. Kooli ja kiriku lahutamine ongi viimasel kümnendil ilma suurema kärata edukalt teostatud.

2021. aasta kevadel alanud vaidlus kaplanite vajalikkuse üle sõjaväes on teatud mõttes sama probleemi jätk. Kaplanite ametikoha kaotamist sõjaväes on nimetatud maailmavaateliseks ja väärtuste vastasseisuks. Seda see aastasadadesse ulatuva maailmavaatelise kultuurivõitluse järgmine vaatus ongi.