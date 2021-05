Idamaise tarkuse järgi tulevad haigused meile midagi ütlema. Näiteks koroonaviirus andis globaalse sõnumi loodusressursse ahnelt räsiva ja hedonistliku eluviisi hukatuslikkusest. Ka individuaalsed terviseprobleemid annavad justkui märku, et midagi on korrast ära, et on vaja peatuda, välja selgitada, mis toimub, ja paranemiseks tingimused luua. Kehaliste häirete puhul on see arusaadav, kuid hingevalu suhtes see nii mõistetav ei ole.