Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Oleks üsna kummaline, kui mõnes erasektori ettevõttes tõstetaks kulude kokkuhoiuks mõni allüksus ümber sama ettevõtte teise majja. Kuid nõnda näib käivat praegu kokkuhoid kaitseväe orkestri arvelt – paigutame ta sõjamuuseumi juurde ja hoobilt on kuludega asi ühel pool. See on kokkuhoiu mängimine!