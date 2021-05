Soomes on puhkenud uus skandaal: ajalehe Iltalehti andmeil on peaminister Sanna Marin oma ametikorteris Kesärantas lasknud riigil maksta iga kuu hommikusöögi eest umbes 850 eurot. Hommikusöögi kaasust on hakanud uurima Soome politsei, ehkki Marini kaitseks on astunud välja tema eelkäija peaministri ametis Antti Rinne. Viimase järgi öelnud ametnikud Marinile, et muretseda pole vaja, kõige eest kantakse hoolt.

Ja tõepoolest, samast Iltalehti artiklist nähtub, et samasuguseid hüvesid nautis riigi kulul nii mõnigi teine Soome peaminister, näiteks Paavo Lipponen või Mari Kiviniemi. Ainult et Marin kasutanud neid hüvesid märksa suuremal skaalal.

Poliitikute sigadusi tuleb paljastada. Siiski tuleb Iltalehti artikkel paigutada laiemasse konteksti, milleks on 13. juunil peetavad kohalikud valimised Soomes. Marini sotsiaaldemokraadid on püsinud reitingutes üsna hästi, arvestades, et nad on valitsuspartei ja Soomet on räsinud nagu teisigi riike koroonakriis. Sotsiaaldemokraadid on kolmandal kohal, jäädes napilt alla opositsioonis olevatele Koondparteile ja Põlissoomlastele.