Reedeses Postimehes annab Elmer Joandi suuremahuliste maksumuudatuste avalöögi. Samas on ühiskonnas tugeva toetusega põhimõte, et maksudega ei mängita, ning praegune koalitsioon on kokku leppinud, et makse ei muudeta. Maksud on ühiskondlik kokkulepe ja see sõlmitakse riigikogu ning kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste põhjal, valimistevahelisel ajal kehtib maksurahu. Seega oleks praegu sobiv aeg tegeleda kohalike maksude teemaga, riigimaksude üle väitlemine võiks jääda järgmiste parlamendivalimiste teemaks. Sinna aga on aega 2023. aasta kevadeni. Seega poleks praegu põhjust kirgi üles kütta ja kiirustada.