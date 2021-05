Ammune tuttav kirjutas, et kui me kohe Läti välisministri eeskujul Valgevene valgepunavalget rahvuslippu ei heiska, siis oleme häbiväärsed pehmod. Klassivend tunnistas Facebookis, et hakkas kõva häälega valitsust kiruma, kui tuli uudis Belavia lennuki maandumisest Tallinnas, kui kõik meie lähemad partnerriigid olid Valgevene lennufirma juba keelu alla pannud.

Paistab, et Raman Pratasevitši vahistamise ning ühest Euroopa Liidu pealinnast teise teel olnud lennuki kaaperdamisega ilmnes miski, mis on tõepoolest poliitika punane joon, mitte sõnakõlks.

See joon läheb inimestele südamesse, sest sellel on nähtavalt tuhandete valgevenelaste vere hind. Samas on see päevavalgele toonud meie juba pikka aega hambutu välispoliitika, mis ei vasta paljude eestlaste ootustele ja on selgelt nõrgem nii Leedu kui ka Läti omast.