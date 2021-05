Kuku raadio saates «Poliitikaguru» püüti seekord leida ka enda peadest üles teekonda, mille lõpus on president Henn Põlluaas, või siiski Jüri Ratas. Lisaks kirjutati välja retsepti Covidi tõendiga suurürituste korraldamiseks, valiti nädala diktaatorit ja võeti luubi alla uue põlevkiviõli tehase ehitamise mõistlikkuse ja tasuvuse. Eesti poliitikaelu analüüsisid Annika Arras, Tõnu Runnel ja Keit Kasemets.

Keit Kasemets nentis, et kui seni võinuks üks potentsiaalsetest presidendikandidaatidest Jüri Ratas (KE) arvestada Isamaa või EKRE häältega, siis nüüd on pilt muutunud. «EKRE ja Isamaa juhid on hakanud andma veidi laialivalguvamaid vastuseid. Keegi väga vist ei oota, et sotsiaaldemokraadid toetaksid Jüri Ratase või Henn Põlluaasa kandidatuuri.»

Ta nõustus Ratase tõdemusega, et riigikogus tõenäoliselt ei õnnestu presidendi valimiseks hääled kokku saada. «EKRE ja Isamaa võiksid küll olla valmis Ratast toetama, aga seal võiks olla veel ming kompvek juures - näiteks jällegi koalitsioonivahetus või lihtsalt näidata üksmeelt üles. See pole kellegi suhtes kriitika, lihtsalt poliitiline reaalsus on, et see tundub keerulisem.»

Tõnu Runnel vastas Kasemetsale, et kompvek avaldub teistpidi: «Koalitsioonivahetuse kompvek on presidendi amet, mitte vastupidi.»