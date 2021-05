Lukašenka tahab näidata, et Valgevenes on vaid üks õige narratiiv. Tema maailmas puudub koht kodanikele nagu Raman Pratasevitš.

Aljaksandr Lukašenka Valgevenes tembeldatakse terroristiks igaüks, kellel tekib iseseisev arvamus või mõte, mis eirab režiimi narratiivi. Kriitikute vaigistamiseks rahvusvahelise terroristina käitumine on sellise diktaatori jaoks väike hind, mida maksta.

Valgevene režiim on viimase kümne kuu jooksul vahistanud kümneid ajakirjanikke, kinni on pandud sõltumatu TUT.by, mida külastas üle 60 protsendi valgevenelastest, ning mitmetest töötajatest on ilma jäänud ka Poolas tegutsev Belsat.