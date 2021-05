Vahel paistab, et eestlane on maailmas nagu oli meie sportlane NSVLi treeninglaagris. Et saada koondisse, pidi olema tüki maad parem kui venelane. Siis sind lihtsalt ei saadud ignoreerida. Kui oldi enam-vähem võrdsed, oli loomulik, et koondisse sai venelane. Teiselt poolt võeti koondisse lõpuks alati ka mõni mittevenelane, sest see oli ideoloogiliselt õige. Sellest ei saanud rääkida.