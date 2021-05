Tiina Leemets FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Osasünonüümidest kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Tiina Leemets.

Sügava sünonüümideks sobivad madal ja kõrge. Esmapilgul näib selline väide ehk arusaamatu, mõlemad on ju sügava vastandid. Sama veider võib tunduda, et sekund ja minut, sõna ja silp, gramm ja millimeeter, seitse ja kümme või kass ja jänes võiks tähendada üht ja sama.

Põhitähendus on loetletud sõnadel mõistagi erinev, ent nad kõik on osasünonüümid, mida saab võrdselt kasutada mõne alltähenduse juures, mõnes kontekstis või püsiühendis. Paks lumi on kõrge lumi ja sügav lumi – oleneb, kustpoolt vaadata. Laulja sügav bass on ühtlasi madal bass. Niisamuti sobivad sügava sünonüümideks muidu omavahel vastanduvad jäme ja peen: sügav hääl on jäme, aga sügav analüüs ja vahetegemine on samal ajal peened.

Suveõhtus võib olla tuhat, miljon või miljard sääske (ka musttuhat või mustmiljon) ning pidevalt pooleli sada või tuhat tööd, kui kellelegi tundub, et sääski või töid saab liiga palju – suurtel arvudel on ühine ebamäärast rohkust näitav tähendus. Kuhugi minema või kolima hakates lubame kokku panna oma seitse või kümme asja, täpsel ülelugemisel oleks neid ehk rohkemgi. Osasünonüümiat esineb ajaühikute puhul: «oota üks sekund» või «oota üks minut» on lihtsalt palve natuke oodata, sama mis «oota üks hetk». Teisal võivad ühepikkused olla hetk ja tund – näiteks siis, kui õige hetk ehk õige tund on käes.

Palju on seesugust vaheldusvabadust eitusväljendites. Teeb sama välja, kas vaikija ei lausu sõnagi, silpigi, poolt sõnagi või poolt silpigi. Rahapuuduse korral on ükskõik, kas taskus pole sentigi, kopikatki, pennigi või (punast) krossigi. Saab vaheldada eri mõõtühikuid, näiteks põhimõttekindel inimene ei anna oma veendumustes järele tolligi või millimeetritki (pikkuses) või grammigi (kaalus). Pidutsejal võib aga sees olla väike gramm, kraad või promill (viimase põhitähendus on ’tuhandik’).

Suu ja nina ei ole üks ja sama näo osa, ent mõlemad võivad tähendada tervet nägu (magab, suu või nina seina poole) või tervet inimest (mitu suud oli toita, anti üks pirukas nina peale). Puder, supp ja soust erinevad söögilaual, aga kui mujal mingi puder, supp või soust kokku keeta või keerata, on tagajärjed üsna sarnased.

Maailma sünonüüm võib olla maakera (maailma maad ja linnad), universum (maailma loomine), taevas (spordimaailma tähed), riik (veealune maailm), ringkond (akadeemiline maailm) ning eelkõige nimedes kauplus või selle osakond (Laste Maailm, Toidumaailm). Viimases tähenduses on sünonüümsed ka maailm ja paradiis (Vaibaparadiis, Diivaniparadiis).