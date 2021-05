Kohe varsti hakatakse uuendama 1972. aastal Rootsi ja Ahvenamaa vahele ehitatud kuue kilomeetri pikkust silda, kuna asjatundjate hinnangul on vana sild jäänud kitsaks ning see on amortiseerunud ja tehnoloogiliselt vananenud. Ahvenamaast suurema elanikkonnaga Saaremaa ja sõsarsaar Muhumaa on aga alles teel oma püsiühenduse poole. Kas ühenduse plaan võiks kunagi ka teoks saada? Just sellele küsimusele otsitakse hetkel vastust, kirjutab rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute nõunik Siim Orav.