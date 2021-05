Eesti põhiseadus sätestab, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste (KOVide) erilise hoole all, kuid samas lisab, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. Vanemate ja laste vastastikuse toetamise kohustus ja ulatus on reguleeritud perekonnaseaduses. Tihti on kuulda arvamust, et puudega inimesed jäävad kohaliku omavalitsuse abita sellepärast, et neil on perekond. Tekib küsimus, millal ja miks peab perekond võtma omavalitsuse rolli ja kohustused.