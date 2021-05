Põhiseaduse kohaselt on kõigil Eesti peredel õigus võrdsele kohtlemisele, kuid täna piirab perekonnaseadus selle õiguse teostamist olulisel määral ja paljud pered on seetõttu juriidilise kaitseta. Vajalikku kaitset ei loo ka kuus aastat tagasi poolikuna vastu võetud kooseluseadus. Praegu, kui valitsuse moodustavad kaks end liberaalsena määratlevat parteid, on Rohelised esitanud riigikogule 35 805 allkirjaga kollektiivse pöördumise perekonnaseaduse muutmiseks selliselt, et perekonnaseadus enam ei diskrimineeriks Eesti kodanikke, luues võimaluse abielluda kahel täiskasvanul nende soost sõltumata.