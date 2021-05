Maal elades on elu ilus. Praegu on kevad, kõik tärkab, loodus oma rõõmsas roheluses on täies kosumise hoos. Linde on sel aastal kuulda kahjuks vähem, samuti pole näha enam kullerkuppe. Aga mis siin ikka teha või kaevata. Eks selliste asjade peale võibki jääda näpuga näitama, aga kas keegi neis tõsist murekohta tunnetab – kahtlen juba.

Inimene harjub kõigega, ka lõpeks sellega, kui midagi inetut tehakse või korda saadetakse. Ainus viis, kuidas eneses neid asju väärikamalt üle elada, on jääda ükskõikseks? Aga just seda õpetavadki meie valitsusjuhid inimestele juba tükimat aega ning kahjuks see süveneb. Selle tulemuseks on, nagu ütleb üks mu tark tuttav, et «sõnad on inimestele kurku kinni jäänud», teisisõnu – on sedavõrd kole, et võtab tummaks.