Piraatlus õitseb – Euroopa südames. Ja meie juhid ei tee mitte midagi. See on Valgevene diktaatori Aleksander Lukašenko pühapäevase halastamatu ja jultunud triki õppetund, mille käigus Ateenast Vilniusesse lennanud Ryanairi lennuk taevast alla toodi.

Eesmärk oli arreteerida pardal olnud opositsiooniliider Raman Pratasevitš (26). Temast ega tema 23-aastasest sõbrannast Sofia Sapegast pole me sellest ajast peale mitte midagi kuulnud. Nad on kadunud Euroopa südamesse tekkinud musta auku, mis haarab ja hävitab oma kriitikud – ja teeb seda karistamatult.

Me võime vaid ette kujutada õudusi, mida need kaks vaprat noort inimest nüüd peavad kogema. Režiimi kätte jäänud tunnistajad räägivad peksmisest, piinamisest ja vägistamisest.

Lennuki kinnipidamise hetkel toimunud stseen lennuki salongis on südantlõhestavalt liigutav. Pratasevitš peitis pea käte vahele ja palus Ryanairi salongipersonalil mitte Minskis maanduda: selgitades, et ta on režiimi põgenik ja et «nad tapavad mind». Ta värises silmnähtavalt, kui ametnikud ta lennukist maha võtsid. Teda ootab ees mitte ainult karm ülekuulamine, vaid ka pikk vanglakaristus või isegi surmanuhtlus «terrorismi» valesüüdistuse alusel.