Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Probleemiks olevat ka see, et lähtuda tuleb teiste riikide kogemusest ja epidemioloogilisest olukorrast. Samas manitseb riik kodanikke ettevaatusele, kuna Eesti on jätkuvalt kõrge nakatumise riskiga piirkond, mis edestab paljusid teisi riike.