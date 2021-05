Juba see on erilise kvaliteedi näitaja. Kui Venemaa välisministeerium ja selle erinevad hääletorud meenutavad näidet Evo Moralesi lennukiga, kellele pelgalt ei antud hüpoteetilise Snowdeni tõttu pardal Euroopas maandumisluba, on see loomulikult eos mittetöötav võrdlus, sest Roman Protasevitš ei reetnud kuidagi sõjasaladusi, vaid kajastas pelgalt proteste; aga hävitaja, mis on lähetatud kinnipüüdma rahumeelset tsiviilreisilennukit, on erijuhtum. See on Issanda geniaalne käik, sest Lukašenka saab tulevikus justnimelt sellist nime kandma. Ta on Valgevene hävitaja, kes hoiab pantvangis kümmet miljonit inimest.