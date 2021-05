25. mail kohtuvad nelja parlamendierakonna ja Eesti 200 esindajad, et foorumteatri formaadis lahendada igapäevaelulisi lõimumisprobleeme ning debateerida Eesti ühiskonna integratsiooni sõlmküsimuste üle.

Ajendatuna hiljuti avaldatud mahuka uuringu «Eesti ühiskonna lõimumise monitooring 2020» tulemustest on MTÜ Foorumteatri näitlejad koostöös Tallinna Ülikooli teadlastega valmistatud ette kaks realistlikku stseeni – kuidas laheneb Ida-Virumaa koolis õpetaja ja õpilaste vahel tekkinud erinev arusaam 9. mai sündmustest ning milliseks kujuneb Lasnamäel elava eesti-vene segapere vanemate otsus lapse kooli õppekeele valikul.

Eesti ühiskonna lõimumist on süsteemselt uuritud 20 aastat. Maikuus avaldatud järjekorras juba kaheksanda «Eesti ühiskonna lõimumise monitooring 2020» aruandes otsitakse vastuseid mitmesugustele keelekasutust, materiaalset heaolu, tööturgu, haridust, kodakondsust, meediat, ühiskonnaelus osalemist ja riigi- institutsioonide usaldamist puudutavatele küsimustele. Tänavuses uuringus on esimest korda eraldi vaadeldud tagasipöördujate ja teist korda uussisserändajate kohanemist. Uuringu koostasid Kultuuriministeeriumi tellimusel mõttekoda Praxis, Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Turu-uuringute AS.