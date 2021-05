Igal pool on jalus iganenud sümbolid, mistõttu käib armutu võitlus õilsa võitluse pärast, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.

Rahva emotsionaalse mõmina ja valitsuse ratsionaalse raiumise saatel on riigi õhukeseks lihvimise tuhinas (mida nimetatakse kärpimiseks) asutud sümbolväärtuseks peetava pasunakoori kallale. Pole ju selles teab mis uudist ega naljakat, sest sümbolväärtuste nivelleerimisega tegeldakse juba hulk aega, vähemasti ajast, mil kellelgi Zuckerbergil tekkis õllekas totakas mõte punuda kõik maakera inimesed ühte võrku.

Tänu rämpsmeediale (mida hellitavalt sotsiaalmeediaks kutsutakse) on ju kõigist meist saanud ajakirjanikud, kirjanikud, fotograafid, poolalasti modellid jne. Ei mingit eliiti ega silmapaistvaid kunstitegelasi, ei Picassosid, Mozarteid ega Tolstoisid – kõik tuleb nivelleerida tasapinnaliseks massiks. Ja kui keegi neist on oma teosele nime andes solvanud kedagi ka mitusada aastat hiljem (kuigi solvatu ei teagi, et teda solvati), siis…