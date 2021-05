Valitsuse põhivaidlused ning investeeringud puudutavad miskipärast ainult ehitisi, selle asemel, et keskenduda inimeste hakkamasaamisele, haridusele ja laste tulevikule, kirjutab Tulevikuerakonna kõneisik Vahur Kollom.

Plaan kärpida riigi kulusid kõlab iseenesest mõistlikuna. Igasugune priiskamine peabki lõppema – nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kuid kasutades joonlauda, ei ole tulemus just kõige mõistlikum. Peab pilgu peale heitma ka planeeritavatele investeeringutele ja esitama selge küsimuse, kas praeguses kriisiolukorras on need ikka vajalikud ja siinse elanikkonna huvides või esindavad ühe kliki majandushuve.