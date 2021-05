Mida on EKRE-nimelise nähtusega kaasnenud kogemused meile populismi kohta õpetanud? Eelkõige seda, et neile meeldib «valimistel on tagajärg»-sildi all poliitikuid ülimuslikuna kujutada. Kõigeteadjatena, kellel on – või vähemalt peaksid olema – täielikud hoovad ükskõik milliste protsesside suunamiseks avalikus sektoris.