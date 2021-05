Koroonaviiruse põhjustatud pandeemia keskel ei maksa unustada, et veel suuremaks ohuks inimkonnale on ülemaailmne keskkonna- ja kliimakriis. Luuletaja ja esseist Hasso Krull on hiljuti öelnud, et viiruse levik ei ole mingi juhuslik õnnetus või erandlik sündmus, mis peagi möödub ja mille järel elu pöördub jälle tagasi normaalsuse rööbastesse, sest normaalseid rööpaid ei ole enam.