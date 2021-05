Lukašenka režiim alustas demokraatiale ning kodanikuvabadustele sülitamisega ja on nüüd jõudnud rahvusvahelise terrorismini, kirjutab Eesti eurosaadik Riho Terras.

Kui eurooplased ei saa ennast Euroopas reisides turvaliselt tunda, siis ei tohi Lukašenka ja tema kaaskond ennast karistamatult tunda. Ryanairi lennuki kaaperdamine on terrorism ehk sellele ei saa järgneda järjekordne kirjalik hukkamõist ja sümboolsed sanktsioonid. Need Valgevene diktaatorit ilmselgelt ei muserda ega mõjuta.

Täna arutavad Euroopa Liidu juhid, kuidas reageerida Valgevene režiimi korraldatud rahvusvahelise õiguse rikkumisele. Kas tulemas on järjekordne jõuetu näpuviibutus või midagi enamat? Nende kurjategijate heidutamiseks ja karistamiseks ei piisa reisipiirangutest ja Euroopas asuvate varade külmutamisest. Sihtima peab Lukašenka ja tema režiimi ninameeste rahakraane ehk kehtestama sanktsioonid vastavatele Valgevene ettevõtetele. See kildkond seisab ainult enda võimu ja rikkuse kindlustamise eest, mispärast tuleb neid tabada neile valusasse kohta – nende rahakotti.

Diktaatoritega tuleb tegeleda resoluutselt, sest see on ainukene keel, mida nad mõistavad.

Muuhulgas ei tohi unustada Venemaa võimalikku osalust ses kuriteos ja uurima peab väidetavate vene agentide kaasatust. Lisaks Raman Pratasevitšile ja tema kaaslasele, ei jätkanud lendu Vilniuse poole ka kolm Venemaa kodanikku, mis tekitab küsimusi Venemaa kaasatuse osas – mitte, et selles saaks kuigi üllatunud olla. Sellegipoolest, ükski asjaosaline ei tohi end karistamatult tunda. Kindlasti mitte Venemaa, kelle saba ja kõrvad aina rohkem Euroopas ja selle piirialadel toimuva tagant välja paistavad.

Nüüd, kui Valgevene on sulaselgelt rikkunud rahvusvahelist õigust ja ohustanud eurooplaste turvatunnet, aitab Lukašenka diktatuurile noomivalt sõrmega viibutamisest ja teise põse pööramisest. Sisulised, mitte sümboolsed sanktsioonid – Lukašenka ja tema kaaskonna rahakraanide sanktsioneerimine, lennukeelutsoon Valgevene kohal, Valgevene lennufirma Belavia boikott, Valgevenet läbiva transiidi peatamine; Lukašenka režiimi paariastaatusesse paigutamine ja muidugi röövitud reisijate viivitamatu vabastamine. Diktaatoritega tuleb tegeleda resoluutselt, sest see on ainukene keel, mida nad mõistavad.