Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastal tuleb tõdeda, et eestlased on oma maa peremeheks tagasisaamise ajal hästi hakkama saanud. Ent võib-olla peaksime üksikasjalisemalt tagasi vaatama ka sellele, kuidas meie vaarvanemad olid saanud oma riigi luua, koos oma järglastega austust pälvivaks kujundada, okupatsiooniaastatel iseseisvuse tagasisaamise soovi oma südames kanda ning kuidas üheksakümnendatel kinnitati koos, et eestlane olla on uhke ja hää, vabalt vaarisa moodi.