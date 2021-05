Kõik on omavahel seotud. See ei ole klišee, vaid reaalsus. Planeet Maa on üks terviklik süsteem – kui süsteemis toimub muudatus, siis mõjutab see ka teisi osasid. Kuna meil ei ole täit arusaama Maa kui kompleksse süsteemi osade omavahelistest seostest, siis ei oska me ka piisavalt hästi ette kujutada, mida kõike üks muudatus süsteemis põhjustada võib. Vaatamata puudulikule arusaamale, näeme ja teame aga juba praegu, kuidas inimene on suutnud mõjutada süsteemi osi ning alustanud seeläbi süsteemi tasakaalust väljaviimist.