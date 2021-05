Kuid, nagu me teame, on ajale ja oludele omane pidev muutumine ning isegi meile lähedases minevikus pole olnud harvad perioodid, kui sõnad on otseselt sillutanud teed sadade tuhandete inimeste hävitamiseks. Need olid ajajärgud, kui sõnast sai märk, mis tähendas automaatselt mitte ainult vabadusest, vaid ka elust ilma jätmist. Sest sõnal on jõud! Ega asjata ei alusta Johannes oma evangeeliumi tõdemusega: «Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal» (Jh 1:1).