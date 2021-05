Oh jah, kaitsekulud on kindlasti oluline teema. Meil on ju suur ja ettearvamatu naaber, ise teate ju, ei tohiks olukorra tõsidust alahinnata. Huvitav, kas EKRE poliitikud on sellest ka narvalastele rääkinud, nad peaksid ju ka teadma, kelle vastu me siin ennast kaitseme. Oleks küll hea teada saada, mida narvalased kaitse-eelarvest arvavad... Eriti need, kes kavatsevad eeloleval sügisel konservatiivide poolt hääletada või isegi erakonda juba esindavad.