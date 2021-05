Inimesed, kes arvavad, et kaitseväe või politsei ja piirivalve orkestreid saab kärpida või kustutada emotsionaalseid pillikeeli pingule tõmbamata, ei tunne tegelikult ühiskonda. See ei tähenda, et soov avalikke kulusid kärpida oleks tingimata vale, vale on konkreetne võimalik kärpekoht emotsionaalselt ja riigikaitsekärbe strateegiliselt.