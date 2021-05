Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu on 20 aastat võidelnud selle eest, et linnud saaksid pesitsusrahu, nagu on loomadel ja kaladel. Sel nädalal otsustas kohus: linnupesapuu langetamine tähendab kaudset tahtlust linnupojad tappa.

«On hea meel, et keskkonnaamet on lõpuks hakanud järgima looduskaitseseadust ja peatab raied metsades, kus tähelepanelikud inimesed on märganud pesitsusrahu rikkumist ja kus see ka tuvastatud on,» tervitas Võhandu uudist.