Teisalt on need õõvastavad. Sel nädalal on mööda sama teed illegaalsel piiriületusel Marokost Ceutasse uppunud kaks meest. Kirjelduste järgi oli nii mõnigi sadadest Hispaania enklaavi jõudnud Maroko lastest vaid juuksekarva kaugusel sellest, et muutuda uueks Alan Kurdiks – 2015. aasta sügisel Türgi rannikult surnuna leitud mudilasmigrandiks.