Suusatajad ja Eesti esindaja Eurovisiooni lõppvõistlusel on need põhilised sportlased, kes rahva kõrgendatud tähelepanu all kipuvad olema. Kui läheb hästi, on hea, kui halvasti, veel parem. Siis saab parastada. Eurovisiooni puhul on Eestile häbi tegemisest ikka räägitud. Kõige enam vist kunagise Kreisiraadio esituse puhul.