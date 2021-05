Sellel nädalal toimus taas midagi ettearvamatult tavapärast. Marokost saabus ebaseaduslikult Aafrika rannikul asuvatesse Hispaania Ceuta ja Melilla enklaavidesse u 7000 sisserändajat. Tavapäraselt seetõttu, et kuigi suur arv paneb kulmu kergitama, on surve olnud pidev ja üle kuuemeetrise aia ronivaid või läbi vee kahlavad aafriklased on peaaegu igapäevased. Pealegi on Euroopa harjunud, et Aafri­kast rahvast sisse pressib. Ettearvamatult aga seetõttu, et rändesurve vähenemine on lasknud meil ennast uinutada. Kuidagi ootamatu paistis Euroopale see sündmus. Ka Hispaania peaminister võttis nõuks koos siseministriga kohale lennata, et olukorraga tutvuda.