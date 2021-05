Hiljuti pidas Facebooki esindaja Nick Clegg (Briti meediaekspert ja endine poliitik) Ida-Euroopa ajakirjanikele väikese ettekande, kus tutvustas uuendusi, mida neil on oma sotsiaalmeediaplatvormil plaanis teha. Kuulajana köitsid toona minu tähelepanu muutused, mis võimaldavad kasutajal otsida enda jaoks tähendusrikast ja kõige asjakohasemat sisu. Seda kõike aitab uudistevoos reguleerida asetussüsteem (ranking process). Kui inimesel on kalduvus tunda huvi kokanduse vastu, saab ta sellest edaspidi veelgi paremini osa. Kui aga soovib saada vähem poliitikat, siis küllap seda kuvatakse ka vähem. Facebooki missioon on pakkuda kvaliteetsemat aega, et sotsiaalmeedia tarbija ei veedaks tunde sedasorti sisu skrollides, mis teda juba eos ei paelu.