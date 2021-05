Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eesti territooriumist rohkem kui 50 protsenti katab mets ja Eesti on Euroopas suurim puitmajade eksportija. Meil on nii tooraine kui oskus seda parimal moel väärindada. Samas on selgelt puudu arusaamast, kuidas seda rikkust ise parimal moel tarbida.