Munitsipaalpoliitikud ja ametnikkond tunnistavad, et ühelt poolt on jäänud ebaselgeks kohalike omavalitsuste roll järjest mitmetahulisema energiapoliitika elluviimisel ning teiselt poolt möönavad nad, et saaksid palju vajalikku kohe üsna kerge vaevaga ära teha. Kohalikud võimud ei saa toimuvast hästi aru ja kardavad, et aeg (ja raha) läheb eest ära. Rohepöördest, seda ka energeetika võtmes, räägitakse kogu aeg ja igal pool – see kergitab ootust ja jätab mulje, et teoksil on palju. Paraku veel mitte.