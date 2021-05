Nii päikeseenergia kui ka teiste taastuvenergia projektide elluviimiseks on vajalik kohalike omavalitsuste nõusolek. Praegune arendusbuum on toimunud ühtsete suunisteta, kirjutab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse ekspert Merlin Rehema.

Viimase aastaga on mitmel pool Eestis põllud ja aiaservad täitunud üha pikemate päikesepaneelide rividega, sageli näeb paneele katustel ja majaseintel, linnas ja maal. Käes on tõeline päikeseelektri buum ja sestap on valminud käsiraamat, et aidata taastuvenergiarajatistega seotud menetlusprotsesse ladusamalt läbi viia.