Tarbekaupade ettevõtte Procter & Gamble’i 2019. aastal tehtud küsitluse järgi on iga kümnes Eesti tüdruk pidanud koolist puuduma, sest tal ei ole raha tampoonide või hügieenisidemete ostmiseks. See tähendab, et meil kõigil võib olla üks klassiõde, kes on pidanud sel põhjusel koolist puuduma.