Rassismimaiguliste sümbolite kõrvaldamise ja esemete, sealhulgas teoste ümbernimetamise üle diskuteerides on kasulik vaadata ajalukku ja saada aru, et nn tühistamiskultuur ei ole midagi esma- ega erakordset, kirjutab Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse liige Marko Kaasik.

Euroopa ajaloo suurim kultuuritühistamine toimus koos ristiusu võidukäiguga Rooma impeeriumi aladel. Varakeskaja inimesed hävitasid süstemaatiliselt suurema osa Kreeka-Rooma «paganlikest» taiestest, mis olid tolle tsivilisatsiooni kollapsist järele jäänud. Ühe olulise erandina säilis oma esialgses asukohas Rooma linnas targa, kuid paganliku keisri Marcus Aureliuse ratsamonument, ja põhjus on huvitav: mingist ajast alates hakati arvama, et see kujutab esimest kristlasest keisrit Constantinust. Kas keegi nimetas mälestusmärgi ümber, et peent kunstiteost säästa?