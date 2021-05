Depressioon on sõna, mis tunneb end kõnekeeles juba ammu liigagi koduselt. See leiab kasutust nii sõimamisel kui tegudele utsitamisel, nii moraliseerimisel kui meditsiinilisel diagnoosimisel. Sageli teavitatakse selle abil ka lihtsalt halvast tujust («ah, mul on deprekas praegu») ning üritatakse kasutada moekamaks viitamiseks niinimetatud romantilisele kurbusele. Jätan need argikeele lodevused praegu kõrvale.