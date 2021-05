Endise kaitseminister Aaviksoo nõunikuna aastatest 2007-11 suudan veidi ette kujutada, mis praegu ministeeriumis ja kaitseväes toimumas on. Kärpmisotsus on tulnud läbi Kalle Laaneti ja tänase valitsuskoalitsiooni poliitikute otsuste. Kõik tänased valitsuse poolsed poliitilised kiirreageerijad orkestri küsimuses peaksid oma sõnavõttudes meeles pidama esiteksseda, kes pani kaitseväe sellisesse positsiooni, et tegevuskulude koodamine on vähemalt sõnades jõudnud nii kaugele, et meie kaitsetahe ja vaimne tervis seatakse veel enam löögi alla? Teiseks, Kalle Laanet, tule ometi mõistusele ja hoia oma käed eemal Martin Heremist. Tead väga hästi, et tsviilkontrollile alluv kindralleitnant ei saa terve mõistuse juurde püsima jäädes valitsusele vastu hakata.