Oleme koroonakriisis olnud üle aasta. Kõige enam on kannatanud noored ja lapsed. Neilt on ära võetud normaalne lapsepõlv ja noorte inimeste tegevused. See on tohutu panus, mis nemad on pidanud andma vanemate põlvkondade tervise nimel. Nüüd soovime nendelt ära võtta ka huvitegevuse.