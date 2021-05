Washingtonis elav ajakirjanik Karina Orlova kirjutab Ehho Moskvõ blogis , et Bideni administratsiooni otsus vabastada torujuhet Nord Stream 2 haldav firma sanktsioonidest paistab maailmale välja Kremli täieliku võiduna.

Nord Stream 2 sanktsioonidest vabastamine on loomulikult täielik õudus ja USA administratsiooni PR-läbikukkumine. Näib, et Biden on läinud Putiniga kohtumise eel tõsiste järeleandmiste teed, ent seda vahetusena mille vastu? Kohtumise enda vastu? Ent Putin ju ise anus läbirääkimisi.