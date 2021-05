Eakate ebapiisav toitumine ennustab peatset hapruse ja toimetulekuhäirete saabumist ning halvendab haigustest paranemist. Ägeda haiguse ajal on lisaks ravile oluline tähelepanu pöörata ka täisväärtuslikule toidule, kirjutab geriaater Kai Saks.

Viimasel ajal räägitakse pea iga päev rasvumisest ja ülekaalulisusest kui globaalsest epideemiast, mis võib kaasa tuua suuri terviseriske. Nii see on, ometi ei ole see ainus ning üksikinimese seisukohast isegi mitte kõige ohtlikum toitumisprobleem.