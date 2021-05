Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Suure hulga vee, süsivesikute ja valkude kõrval läheb organismil vaja ka toidust saadavaid rasvu, mis peaksid igapäevasest energiavajadusest katma vähemalt veerandi. Rasvad on väga energiarikkad ja hästi kokku pakitavad, nii tasub kehal optimaalse varuainena talletada just neid, et vajadusel oleks midagi kohe «sahvrist» võtta. Rasvakihti vajab keha siseorganite, näiteks neerude, aga ka silmamunade kaitseks põrutuste eest ning nahaaluse rasvkoena keha liigse maha jahtumise ära hoidmiseks.