KUMU näituse «Erinevuste esteetika» kuraatorite soov, et vallanduks diskussioon kunstiteoste ümbernimetamise lubatavuse teemal, on täitunud. Oma kriitilises artiklis julgesin seostada pealkirjade ümbernimetamise «tühistamiskultuuriga» ja leidsin, et minevikupilt peab kujunema ajaloouurimuste alusel ning mineviku disainimine tähendab ajalooteaduse taandamist ideoloogiaks.

Väitsin, et «tühistamiskultuuri» Eestisse toomine on imporditud USA sisekonflikt, millega meil pistmist ei ole. Arvustasin näituse kuraatori Bart Pushaw’ väidet, et Eesti kunstnike teoste ümbernimetamise peapõhjuseks on austuse näitamine mustanahaliste inimeste vastu ning Lõuna-California ülikooli dotsendi Aro Velmeti seisukohta, kes peab müüdiks, et eestlased ei kanna vastutust kolonialismi eest.