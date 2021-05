Taasterahastu nimetus on suuresti eksitav. Õigem nimi oleks transformatsioonirahastu. Nimelt näeb Euroopa Komisjon ette, et enam kui pool rahastust peab olema investeeritud rohepöörde ja digiteerimise edendamiseks. Teisisõnu näeb Euroopa Komisjon pandeemia taasterahastus võimalust taaselustada Euroopa tööstuspoliitikat. Tööstuspoliitika on viimased kolm kümnendit olnud peaaegu tabuteema, sest selles nähti peamiselt korruptsiooniohtu. Samas on Euroopa tööstuse mahajäämus USAst ja Hiinast nii rohelises kui ka digimajanduses tekkinud nendesamade kümnendite jooksul.