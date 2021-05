Peeter Võsu. FOTO: Erakogu

Gaza konflikti põhjustest ja võimalikust arengust kirjutab Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna juhatuse esimees Peeter Võsu.



Gaza konflikt on juba mõne esimese päeva jooksul võtnud sõja mõõtmed. 365-ruutkilomeetrisest Vahemere-äärsest maakitsusest on Iisraeli poole välja tulistatud üle 1500 raketi, millele Iisrael on vastanud õhurünnakutega nii militaarobjektidele kui ka rünnakute korraldajatele.

Suur osa rakettidest on ulatunud Gaza lähiümbruseni, millest osa on Iisraeli raketitõrjesüsteem Iron Dome (Raudkuppel) alla tulistanud ja osa langenud tühermaale. Siiski, mõni neist on tekitanud ka kahjustusi. Pikema laskeulatusega raketid on jõudnud ka Jeruusalemma ja Tel Avivini, millest enamiku on samuti tõrjesüsteemid alla võtnud, kuid on olnud ka kahjustusi. Praegu on Iisraelis raketirünnakute all hukkunud seitse inimest ja vigastatuid on kümneid. Hukkunute hulgas on kaks väikelast, üks sõjaväelane ning araablasest isa ja tütar (Iisraeli kodanikud). Mitme vigastused on eluohtlikud.